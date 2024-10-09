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Экс-главе администрации Рыбновского городского поселения и его заму вынесли приговор
Суд назначил многомиллионные штрафы.

Экс-главе администрации Рыбновского городского поселения Алексею Полукарову и его заму Сергею Симакову вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

Установлено, что весной 2021 года глава администрации Рыбновского городского поселения и его первый заместитель решили построить на территории Рыбного Рязанской области нестационарные торговые павильоны, оформить их на своих доверенных лиц, после чего за плату передавать в пользование предпринимателям.

Возводить торговые павильоны осужденные планировали за счет средств местного предпринимателя, от которого собирались получить взятку в размере трех миллионов рублей за передачу ему земельного участка в городе Рыбное в аренду с правом последующего выкупа. Однако предприниматель впоследствии отказался от приобретения участка.

Кроме того, бывший первый заместитель главы администрации Рыбновского городского поселения получил от знакомого более 100 тысяч рублей за нерасторжение с ним ранее заключенных договоров на оказание услуг муниципальному предприятию.

Суд назначил бывшему главе администрации Рыбновского городского поселения наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей, его бывшему первому заместителю — в виде штрафа в размере шести миллионов.