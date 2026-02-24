Уголовное дело экс-мэра Рыбного и его заместителя вновь рассмотрят в Рязани

Апелляцию на приговор по делу экс-мэра Рыбного и его заместителя повторно рассмотрят в Рязанском областном суде. Информация опубликована Вторым кассационным судом общей юрисдикции.
Бывшему главе администрации Рыбновского городского поселения Алексею Полукарову и его заместителю Сергею Симакову 8 октября 2024 года вынесли приговор. Экс-мэра признали виновным в приготовлении к даче и получению взяток в особо крупных размерах. Его заместителя — за вымогательство и получение взятки, приготовление к даче взятки, посредничество во взяточничестве. Полукарову назначили штраф в размере четырех миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Симакову — штраф в размере шести миллионов рублей. Он не сможет стать госслужащим в течение шести лет.
На приговор подали апелляционную жалобу. Рязоблсуд наказание усилил. Полукарову увеличили сумму штрафа до семи миллионов рублей, Симакову — до девяти миллионов рублей.
Позже заместитель прокурора Рязанской области направила кассационное представление на приговор Октябрьского районного суда от 8 октября 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии Рязоблсуда от 5 марта 2025 года. По ее мнению, назначенные наказания чрезмерно мягкие, а суды не учли, что преступления носят повышенную общественную опасность. Также отмечается, что Полукарова и Симакова необходимо приговорить к реальным срокам лишения свободы.
Второй кассационный суд общей юрисдикции изучил материалы и решил, что Рязоблсуд допустил повлиявшие на исход дела нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. Выяснилось, что суд не проанализировал фактические обстоятельства каждого преступления, оставил без внимания систематичность получения денег Симаковым, характер угрозы причинения вреда почвам и то, что экс-мэр и его заместитель пытались склонить к коррупционным преступлениям других лиц.
Кассационный суд посчитал, что существенные нарушения искажают суть правосудия и смысл решения, поэтому являются основанием для направления дела в Рязоблсуд на новое рассмотрение.
Ранее стало известно, что весной 2021 года глава администрации Рыбновского городского поселения и его первый заместитель решили построить нестационарные торговые павильоны, оформить их на своих доверенных лиц и за плату передавать в пользование.
Полукаров и Симаков планировали возводить павильоны за счет средств местного предпринимателя, от которого собирались получить взятку в размере трех миллионов рублей за передачу ему земельного участка в Рыбном в аренду с правом последующего выкупа. Однако от приобретения участка он потом отказался. Кроме того, Полукаров и Симаков предложили взятку некоему должностном лицу за покровительство.