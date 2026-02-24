Уголовное дело экс-мэра Рыбного и его заместителя вновь рассмотрят в Рязани

Апелляцию по делу экс-мэра Рыбного Алексея Полукарова и его заместителя Сергея Симакова повторно рассмотрит Рязанский областной суд. В октябре 2024 года их признали виновными во взяточничестве и вымогательстве. Полукарову назначили штраф 4 млн и запрет на госслужбу на 5 лет, Симакову — штраф 6 млн и запрет на 6 лет. После апелляции штрафы увеличили до 7 и 9 млн соответственно. Прокурор региона потребовала реальные сроки, считая наказания слишком мягкими. Второй кассационный суд выявил нарушения в решении, не учтя систематичность преступлений и угрозы, установил искажение правосудия и направил дело на новое рассмотрение.

Апелляцию на приговор по делу экс-мэра Рыбного и его заместителя повторно рассмотрят в Рязанском областном суде. Информация опубликована Вторым кассационным судом общей юрисдикции.

Бывшему главе администрации Рыбновского городского поселения Алексею Полукарову и его заместителю Сергею Симакову 8 октября 2024 года вынесли приговор. Экс-мэра признали виновным в приготовлении к даче и получению взяток в особо крупных размерах. Его заместителя — за вымогательство и получение взятки, приготовление к даче взятки, посредничество во взяточничестве. Полукарову назначили штраф в размере четырех миллионов рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Симакову — штраф в размере шести миллионов рублей. Он не сможет стать госслужащим в течение шести лет.

На приговор подали апелляционную жалобу. Рязоблсуд наказание усилил. Полукарову увеличили сумму штрафа до семи миллионов рублей, Симакову — до девяти миллионов рублей.

Позже заместитель прокурора Рязанской области направила кассационное представление на приговор Октябрьского районного суда от 8 октября 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии Рязоблсуда от 5 марта 2025 года. По ее мнению, назначенные наказания чрезмерно мягкие, а суды не учли, что преступления носят повышенную общественную опасность. Также отмечается, что Полукарова и Симакова необходимо приговорить к реальным срокам лишения свободы.

Второй кассационный суд общей юрисдикции изучил материалы и решил, что Рязоблсуд допустил повлиявшие на исход дела нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. Выяснилось, что суд не проанализировал фактические обстоятельства каждого преступления, оставил без внимания систематичность получения денег Симаковым, характер угрозы причинения вреда почвам и то, что экс-мэр и его заместитель пытались склонить к коррупционным преступлениям других лиц.

Кассационный суд посчитал, что существенные нарушения искажают суть правосудия и смысл решения, поэтому являются основанием для направления дела в Рязоблсуд на новое рассмотрение.

Ранее стало известно, что весной 2021 года глава администрации Рыбновского городского поселения и его первый заместитель решили построить нестационарные торговые павильоны, оформить их на своих доверенных лиц и за плату передавать в пользование.

Полукаров и Симаков планировали возводить павильоны за счет средств местного предпринимателя, от которого собирались получить взятку в размере трех миллионов рублей за передачу ему земельного участка в Рыбном в аренду с правом последующего выкупа. Однако от приобретения участка он потом отказался. Кроме того, Полукаров и Симаков предложили взятку некоему должностном лицу за покровительство.