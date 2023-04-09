В Рязани начался суд над бывшим мэром Рыбного и его заместителем

Уголовное дело рассматривают в Октябрьском суде.

В Рязани начался суд над бывшим мэром Рыбного Алексеем Полукарповым и его заместителем Сергеем Симаковым. Об этом пишет «Вид сбоку».

Уголовное дело рассматривают в Октябрьском суде. Как пишет издание, Полукаров возглавлял администрацию Рыбного с 2019 года по апрель 2021 года. Экс-мэра обвиняют в приготовлении к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и приготовлении к получению должностным лицом взятки, совершенном в особо крупном размере.

Его заместителя, Сергея Симакова, — в получении должностным лицом взятки в значительном размере, в приготовлении к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, весной 2021 года обвиняемые решили построить в Рыбном торговые павильоны, оформить их на своих доверенных лиц, после чего сдавать строения в аренду предпринимателям. Для установки павильонов планировалось снести другие нестационарные объекты.

Обвиняемые предложили взятку некоему «должностному лицу» за покровительство. Как писала «Новая газета», этим лицом мог быть теперь уже бывший прокурор Рыбновского района Илья Максимов. Якобы прокурор сообщил следователям о предложенной ему взятке.

Возводить торговые павильоны обвиняемые планировали за счет средств местного предпринимателя. Они предложили ему за три миллиона рублей заключить договор аренды земельного участка с правом последующего выкупа, но предприниматель отказался.

Кроме того, Симаков обвиняется в получении более 100 тысяч рублей в качестве взятки от знакомого, которому тот угрожал расторгнуть договоры на оказание услуг муниципальному предприятию.

В пресс-релизе регионального СК также сообщалось, что оба обвиняемых свою вину не признали.

Предварительное заседание по делу назначено на 10 апреля.

Фото «Вид сбоку»