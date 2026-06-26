В правительстве оценили запасы топлива в России

Как отметил Новак, в стране сейчас сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Он уточнил, что власти перестраивают логистику на рынке с учетом потребностей, балансировка потребует определенного времени. При этом Новак подчеркнул, что ажиотаж искусственно поднял спрос на бензин на 20-30%.

Вице-премьер РФ Александр Новак оценил запасы топлива в России. Об этом 26 июня он сообщил в беседе с ТАСС.

Как отметил Новак, в стране сейчас сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка.

Он уточнил, что власти перестраивают логистику на рынке с учетом потребностей, балансировка потребует определенного времени.

При этом Новак подчеркнул, что ажиотаж искусственно поднял спрос на бензин на 20-30%.

Напомним, рязанцы замечали скопление машин на АЗС. Водители призывали ГАИ навести порядок с очередями около заправок.

Позже в рязанском минэкономразвития назвали причину очередей. Там сообщили, что в данный момент фиксируется значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин.

В министерстве подчеркнули, что это происходит «из-за создания искусственного ажиотажа и покупок топлива жителями впрок».