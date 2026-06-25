Власти Рязани ответили на вопросы жителей по поводу бензина в городе

Рязанцы поинтересовались, когда в городе будет бензин, отметив, что на большинстве местных заправок не удается приобрести топливо. В ответ на это региональное минэкономразвития сообщили, что в данный момент фиксируется значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. «Это происходит из-за создания искусственного ажиотажа и покупок топлива жителями впрок», — уточнили в ведомстве, объяснив причину перебоев с топливом. Также власти указали на то, что ситуация находится на контроле.

Власти Рязани ответили на вопросов жителей по поводу бензина. Информация об этом появилась в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

Рязанцы поинтересовались, когда в городе будет бензин, отметив, что на большинстве местных заправок не удается приобрести топливо.

В ответ на это региональное минэкономразвития сообщили, что в данный момент фиксируется значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин.

«Это происходит из-за создания искусственного ажиотажа и покупок топлива жителями впрок», — уточнили в ведомстве, объяснив причину перебоев с топливом.

Также власти указали на то, что ситуация находится на контроле.