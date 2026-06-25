В Рязанской области жители поврежденных после атаки БПЛА домов получили выплаты

Об этом сообщил 25 июня глава Касимовского округа Иван Бахилов. По его словам, все предусмотренные законодательством выплаты получили жители рабочего поселка Гусь-Железный. Бахилов уточнил, что работа с обращениями продолжается. Все заявки обрабатываются в приоритетном порядке.

В Касимовском округе жители поврежденных после атаки БПЛА домов получили выплаты. Об этом сообщил 25 июня глава муниципального образования Иван Бахилов в своих соцсетях.

По его словам, все предусмотренные законодательством выплаты получили жители рабочего поселка Гусь-Железный.

Бахилов уточнил, что работа с обращениями продолжается. Все заявки обрабатываются в приоритетном порядке.

Напомним, атака произошла в ночь на 20 мая. Сообщалось, что в Касимовском округе обломки повредили три частных дома. Пострадавших нет. Бахилов говорил, что жители получат выплаты.