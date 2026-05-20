Жители поврежденных после атаки БПЛА домов в Касимовском округе получат выплаты

Вечером 20 мая Бахилов встретился с теми, чьи дома пострадали от ночной атаки БПЛА. «Уже сегодня комиссия выезжала на места и составила акты оценки ущерба. Управление соцзащиты по Рязанской области приняло заявления от всех пострадавших — выплаты будут», — написал Иван Бахилов. Он сообщил, что находится на связи с профильными службами. Напомним, в ночь на 20 мая над Рязанской областью сбили один беспилотник. По словам губернатора Павла Малкова, в Касимовском округе обломки повредили три частных дома. Бахилов сообщал, что жителям поврежденных домов окажут необходимую помощь.

