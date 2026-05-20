Над Рязанской областью сбили БПЛА, обломки повредили три дома
В ночь на 20 мая над Рязанской областью сбили один беспилотник. По словам губернатора Павла Малкова. в Касимовском округе обломки повредили три частных дома. Пострадавших нет. «На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — отметил Малков.
Над Рязанской областью сбили БПЛА, обломки повредили три дома. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.
В ночь на 20 мая над Рязанской областью сбили один беспилотник. По словам губернатора Павла Малкова. в Касимовском округе обломки повредили три частных дома.
Пострадавших нет.
«На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — отметил Малков.
Напомним, в Рязанской области всю ночь действовала угроза БПЛА.