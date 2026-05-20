Глава Касимовского округа заявил, что жителям поврежденных домов окажут необходимую помощь после падения обломков БПЛА

Отмечается, что глава муниципалитета находится на месте, работают оперативные службы, проводится подомовой обход и оценка ущерба. Он пообещал, что всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.