Суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей

Мировой судья Таганского района Москвы признал компанию Apple Inc. виновной в повторном нарушении российского законодательства. Как сообщили «Интерфакс» в Мосгорсуде, компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Apple признали виновной по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ — повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете.