Суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей
Мировой судья Таганского района Москвы признал компанию Apple Inc. виновной в повторном нарушении российского законодательства. Как сообщили «Интерфакс» в Мосгорсуде, компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Apple признали виновной по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ — повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете.
Мировой судья Таганского района Москвы признал компанию Apple Inc. виновной в повторном нарушении российского законодательства.
Как сообщили «Интерфакс» в Мосгорсуде, компании назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Apple признали виновной по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ — повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете.
Ранее из App Store пропали несколько приложений VK. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти рассчитывают получить разъяснения от Apple в связи с удалением сервисов. Позднее Минцифры обратилось в ФАС после удаления приложений из App Store.