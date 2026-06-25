Минцифры обратилось в ФАС после удаления приложений VK из App Store

В Минцифры отметили, что считают удаление приложений VK из AppStore «политически мотивированным решением». Ведомство не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. «Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удалённых из AppStore приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий», — заявили в министерстве.

Минцифры обратилось в ФАС после удаления приложений VK из App Store. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры отметили, что считают удаление приложений «политически мотивированным решением». Ведомство не получило от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований.

«Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных из AppStore приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий», — заявили в министерстве.

Там добавили, что удаление приложений — проявление недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ.

«При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах. Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты», — заключили в публикации.

Напомним, 25 июня стало известно, что из App Store пропали приложения VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». Кроме того, пользователям перестали приходить уведомления.

В Кремле отреагировали на удаление приложений VK из App Store. Там сообщили, что российские власти рассчитывают получить разъяснения от Apple в связи с удалением сервисов.

При этом Песков посоветовал россиянам переходить на Android.