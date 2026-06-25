Из App Store пропали несколько приложений VK

Приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» пропали из App Store. При этом основное приложение VK всё ещё можно скачать. Пользователи рассказали, что им не приходят уведомления о сообщениях. Представители компании в беседе с РИА Новости подтвердили, что Apple удалила ряд приложений из магазина. Там уточнили, что все сервисы, которые ранее были установлены, продолжат работать.

Из App Store пропали несколько приложений VK. В этом убедился 25 июня корреспондент РЗН. инфо.

Приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» пропали из App Store.

При этом основное приложение VK всё ещё можно скачать.

Пользователи рассказали, что им теперь не приходят уведомления о сообщениях.

Представители компании в беседе с РИА Новости подтвердили , что Apple удалила ряд приложений из магазина. Там уточнили, что все сервисы, которые ранее были установлены, продолжат работать.

Кроме того, приложение «Одноклассники» удалено из AppStore.