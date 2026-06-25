В Кремле отреагировали на удаление приложений VK из App Store

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти рассчитывают получить разъяснения от Apple в связи с удалением сервисов. Если корпорация не предоставит объяснений, тогда, по словам представителя Кремля, можно будет принимать решение о дальнейшем взаимодействии с компанией. Песков добавил, что удаление сервисов из российского сегмента App Store ставит вопрос о надежности Apple как поставщика коммерческих услуг. Напомним, 25 июня стало известно, что из App Store пропали приложения VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». Кроме того, пользователям перестали приходить уведомления.

В Кремле отреагировали на удаление приложений VK из App Store. Об этом 25 июня сообщает РБК.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти рассчитывают получить разъяснения от Apple в связи с удалением сервисов.

Если корпорация не предоставит объяснений, тогда, по словам представителя Кремля, можно будет принимать решение о дальнейшем взаимодействии с компанией.

Песков добавил, что удаление сервисов из российского сегмента App Store ставит вопрос о надежности Apple как поставщика коммерческих услуг.

Напомним, 25 июня стало известно, что из App Store пропали приложения VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». Кроме того, пользователям перестали приходить уведомления.