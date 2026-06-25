Прокуратура обжаловала приговор бывшему главному редактору ya62.ru

Прокуратура обжаловала приговор бывшему главному редактору рязанского портала ya62.ru Александру Мойсеюку*. Апелляционное представление прокурора на не вступивший в силу судебный акт зарегистрировано в картотеке уголовного дела. Согласно картотеке, жалоба подана 24 июня. Ранее Железнодорожный райсуд оштрафовал журналиста на 100 тысяч рублей по делу о финансировании ФБК**. Гособвинение требовало для Мойсеюка* трех лет и двух месяцев лишения свободы. О задержании бывшего главреда портала ya62.ru стало известно 18 февраля 2026 года. В мае бывшего журналиста внесли в перечень террористов и экстремистов. *Александр Мойсеюк внесен в перечень террористов и экстремистов. **ФБК признан экстремистским и террористическим, ликвидирован.

Прокуратура обжаловала приговор бывшему главному редактору рязанского портала ya62.ru Александру Мойсеюку*. Апелляционное представление прокурора на не вступивший в силу судебный акт зарегистрировано в картотеке уголовного дела.

Согласно картотеке, жалоба подана 24 июня.

Ранее Железнодорожный райсуд оштрафовал журналиста на 100 тысяч рублей по делу о финансировании ФБК**. Гособвинение требовало для Мойсеюка* трех лет и двух месяцев лишения свободы. О задержании бывшего главреда портала ya62.ru стало известно 18 февраля 2026 года.

В мае бывшего журналиста внесли в перечень террористов и экстремистов.

*Александр Мойсеюк внесен в перечень террористов и экстремистов.

**ФБК признан экстремистским и террористическим, ликвидирован.