В Рязани задержали экс-главреда портала ya62. Его подозревают в финансировании фонда* Навального**

Отмечается, что 39-летний рязанец «предоставил денежные средства, заведомо предназначенные для финансирования и обеспечения деятельности организации, которая признана в РФ экстремистской». По данным источников, речь идет о донате в фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального**. *внесен в перечень экстремистских и террористических организаций на территории России. **включен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

В Рязани задержали бывшего главреда портала ya62 Александра Мойсеюка. По данным регионального УМВД, его подозревают в финансировании экстремистской организации.

39-летнего рязанца задержали сотрудники полиции и ФСБ. Отмечается, что он «предоставил денежные средства, заведомо предназначенные для финансирования и обеспечения деятельности организации, которая признана в РФ экстремистской».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ.

По данным источников, речь идет о финансировании фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального**.

Ранее экс-главреда портала ya62 Александра Мойсеюка привлекали к административной ответственности за распространение фейков на тему СВО. Позже сайт заблокировали.

*внесен в перечень экстремистских и террористических организаций на территории России.

**включен в перечень террористов и экстремистов в РФ.