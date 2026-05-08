Бывшего главреда портала ya62 внесли в перечень террористов и экстремистов

«Мойсеюк* Александр Витальевич, 12.09.1986 года рождения, город Рязань», — сказано в сообщении. Напомним, экс-главреда подозревают в финансировании экстремистской организации. Говорилось, что он «предоставил денежные средства, заведомо предназначенные для финансирования и обеспечения деятельности организации, которая признана в РФ экстремистской». О задержании стало известно 18 февраля 2026 года. Ранее рязоблсуд оставил экс-главреда в СИЗО до 16 мая. *Внесен в список террористов и экстремистов