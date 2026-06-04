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Бывшего главреда ya62.ru оштрафовали за финансирование экстремизма
На заседании в Железнодорожном райсуде объявили о вынесении приговора. Мойсеюк* находится в следственном изоляторе и обвиняется по части 1 статьи 282.3 УК РФ за финансирование «ФБК**". В результате рассмотрения дела суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Размер штрафа, который, как сообщается, составил 100 тысяч рублей, не был раскрыт судом, однако «Новая газета» подтвердила эту информацию. Также уточняется, что обвинение требовало для Мойсеюка* наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца. * Внесен в перечень террористов и экстремистов. ** Фонд признан экстремистским и террористическим, ликвидирован.

В Рязани бывшего главного редактора портала ya62 Александра Мойсеюка* оштрафовали по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Железнодорожный райсуд.

На заседании объявили о вынесении приговора. Мойсеюк* находится в следственном изоляторе и обвиняется по части 1 статьи 282.3 УК РФ за финансирование ФБК**.

В результате рассмотрения дела суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Размер штрафа, который, как сообщается, составил 100 тысяч рублей, не был раскрыт судом, однако «Новая газета» подтвердила эту информацию.

Также уточняется, что обвинение требовало для Мойсеюка* наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца.

Напомним, о задержании Мойсеюка* стало известно 18 февраля 2026 года. В мае бывшего главреда портала ya62 внесли в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Фонд признан экстремистским и террористическим, ликвидирован.