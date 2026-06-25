Песков посоветовал россиянам переходить на Android

Пресс-секретарь президента, комментируя исчезновение приложений VK из AppStore, рекомендовал пользователям обратить внимание на устройства на Android и «наши системы». Ранее из магазина AppStore удалили приложения «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». Также из магазина пропало приложение «Одноклассники».