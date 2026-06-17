В Рязани в Лесопарке еще пять тысяч м2 земли запланировано отдать под ярмарки

В Рязани стартуют общественные обсуждения по поводу изменения статуса земельного участка в Лесопарке. Территорию площадью больше 5736 м² хотят выделить под выставочно-ярмарочную и культурно-досуговую деятельность, сказано в газете «Рязанские ведомости». Речь идет об участке около входной группы в Лесопарк. Он расположен в зоне городских лесов и лесопарков.