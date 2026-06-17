В Рязани в Лесопарке еще пять тысяч м2 земли запланировано отдать под ярмарки

В Рязани стартуют общественные обсуждения по поводу изменения статуса земельного участка в Лесопарке. Территорию площадью больше 5736 м² хотят выделить под выставочно-ярмарочную и культурно-досуговую деятельность, сказано в газете «Рязанские ведомости».
Речь идет об участке около входной группы в Лесопарк. Он расположен в зоне городских лесов и лесопарков.
Инициатором выступило управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города.
Организатором обсуждений назначена комиссия по землепользованию и застройке. Материалы проекта будут доступны для ознакомления с 19 июня по 7 июля 2026 года. Подвести итоги и отчитаться перед гордумой необходимо до 23 июля.
Напомним, в Рязани состоялись общественные обсуждения, посвященные переводу территории перед Лесопарком на Окском проезде (около дома № 24, располагается кафе «Якорь») из зоны городских лесов.
Кафе у Лесопарка начали сносить.
На территории трех других гектаров в Лесопарке также разрешили выставки, ярмарки и культурно-досуговую деятельность.