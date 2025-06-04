В Лесопарке разрешили устраивать выставки и ярмарки

Согласно документу, заявителем было управление земельных ресурсов и имущественных отношений. Зарегистрированных участников обсуждений не было. Комиссия рекомендовала разрешить в зоне городских лесов выставочно-ярмарочную деятельность и размещение объектов культурно-досуговой деятельности.