В Лесопарке разрешили устраивать выставки и ярмарки
Согласно документу, заявителем было управление земельных ресурсов и имущественных отношений. Зарегистрированных участников обсуждений не было. Комиссия рекомендовала разрешить в зоне городских лесов выставочно-ярмарочную деятельность и размещение объектов культурно-досуговой деятельности.
На территории трех гектаров в Лесопарке разрешили выставки, ярмарки и культурно-досуговую деятельность. Соответствующее заключение о результатах общественных слушаний опубликовали в газете «Рязанские ведомости».
Согласно документу, заявителем было управление земельных ресурсов и имущественных отношений. Зарегистрированных участников обсуждений не было.
Комиссия рекомендовала разрешить в зоне городских лесов выставочно-ярмарочную деятельность и размещение объектов культурно-досуговой деятельности.