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В Рязани благоустроят пляж у Лысой горы в Солотче
В Рязани благоустроят пляж у Лысой горы в Солотче. Об этом сообщил губернатор Павел Малков, когда комментировал результаты голосования за объекты благоустройства в регионе на заседании регправительства 23 июня. «Люди ждут этого. Туда приезжают отдыхать со всего города», — отметил губернатор. Сам глава региона отдал свой голос за Лесопарк. Также благоустройство пройдет по улицам Новоселов и Сельских строителей

В Рязани благоустроят пляж у Лысой горы в Солотче. Об этом сообщил губернатор Павел Малков, когда комментировал результаты голосования за объекты благоустройства в регионе на заседании регправительства 23 июня.

«Люди ждут этого. Туда приезжают отдыхать со всего города», — отметил губернатор.

Сам глава региона отдал свой голос за Лесопарк. Также благоустройство пройдет по улицам Новоселов и Сельских строителей

Напомним, 1 июня редакция РЗН. Инфо проверила состояние городских пляжей в Рязани. В Солотче у Лысой горы удалось заснять полудохлую рыбу.

Ранее Лысую гору планировали благоустроить под горнолыжную трассу за 20 миллионов. В документах говорилось, что на территории хотели восстановить рельеф, оборудовать систему дренажа, а также установить подъемник, освещение. Однако в 2019 году и. о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин заявил, что от этой идеи отказались.