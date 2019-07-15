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Территорию Лысой Горы в Солотче благоустроят под горнолыжную трассу. Об этом говорится на сайте госзакупок.
На работы потратят около 20 миллионов из городского бюджета. Планируется, что на территории восстановят рельеф, оборудуют систему дренажа, установят подъемник, освещение. К месту отдыха проложат асфальтированную дорогу.
Подрядчик обязан завершить работы до 31 октября.
Напомним благоустройство пройдет в рамках проекта Новогодняя столица 2020.
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