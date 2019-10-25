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Лысую гору в Солотче отказались благоустраивать к «Новогодней столице». Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил журналистам и.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин.
Он отметил, что планов перенести благоустройство территории на следующий год нет.
Ранее на сайте правительства опубликовали
За 20 миллионов планировали
Отметим, что Солотча больше не значится в площадках к «Новогодней столице». Спортивные мероприятия планируют провести в биатлонном комплексе «Алмаз» и лыжной трассе в Семено-Оленинском.
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