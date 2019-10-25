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12:04, 25 октября 2019 195
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Лысую гору в Солотче отказались благоустраивать к «Новогодней столице»

Лысую гору в Солотче отказались благоустраивать к «Новогодней столице»

Лысую гору в Солотче отказались благоустраивать к «Новогодней столице». Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил журналистам и.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин.

Он отметил, что планов перенести благоустройство территории на следующий год нет.

Ранее на сайте правительства опубликовали документ, в котором говорится, что субсидия к проекту «Новогодняя столица» сократили с 60 до 41 млн рублей.

За 20 миллионов планировали благоустроить Лысую гору. На территории хотели восстановить рельеф, оборудовать систему дренажа, установить подъемник и оборудовать освещение.

Отметим, что Солотча больше не значится в площадках к «Новогодней столице». Спортивные мероприятия планируют провести в биатлонном комплексе «Алмаз» и лыжной трассе в Семено-Оленинском.


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