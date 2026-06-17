Власти назвали причину ограничения продажи бензина на рязанских АЗС

Отмечается, что случаи локальных ограничений продажи бензина на некоторых АЗС связаны преимущественно с высоким сезонным спросом на топливо в период отпусков. «Настоятельно рекомендуем жителям региона не поддаваться на провокационные сообщения, не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — указано в сообщении. Со ссылкой на ведущих федеральных поставщиков уточняется, что запасы топлива имеются, логистика выстроена, ограничений нет.

Власти назвали причину ограничения продажи бензина на рязанских АЗС. Об этом 17 июня сообщило региональное минэкономразвития в соцсетях.

Отмечается, что случаи локальных ограничений продажи бензина на некоторых АЗС связаны преимущественно с высоким сезонным спросом на топливо в период отпусков.

«Настоятельно рекомендуем жителям региона не поддаваться на провокационные сообщения, не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — указано в сообщении.

Со ссылкой на ведущих федеральных поставщиков уточняется, что запасы топлива имеются, логистика выстроена, ограничений нет.

Напомним, в мае рязанцы сообщали о проблеме. Тогда в минэкономразвития пояснили, что случаи локального отсутствия бензина возможны на отдельных независимых несетевых АЗС. Это связывали с внеплановыми ремонтными работами на заводах-поставщиках.