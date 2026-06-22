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В рязанском минэкономразвития прокомментировали ситуацию с бензином в регионе
Информация об этом появилась в комментариях в соцсетях. В ведомстве отметили, что ситуация с ценами находиться на контроле у Федеральной антимонопольной службы. Также рязанцев попросили о конкретных фактах повышения цен сообщать на «горячую линию»: 8 (499) 755-23-23 (доб. 062-105). Напомним, у АЗС в Дашках заметили на днях очередь, образовавшуюся из-за отсутствия бензина. Ранее в ФАС рассказали, что будут делать с завышенными ценами на рязанский бензин. Власти связали случаи локальных ограничений продажи бензина на некоторых АЗС с высоким сезонным спросом на топливо в период отпусков.

В рязанском минэкономразвития прокомментировали ситуацию с бензином в регионе. Информация об этом появилась в комментариях в соцсетях.

В ведомстве отметили, что ситуация с ценами находиться на контроле у Федеральной антимонопольной службы.

Также рязанцев попросили о конкретных фактах повышения цен сообщать на «горячую линию»: 8 (499) 755-23-23 (доб. 062-105).

Напомним, у АЗС в Дашках заметили на днях очередь, образовавшуюся из-за отсутствия бензина.

Ранее в ФАС рассказали, что будут делать с завышенными ценами на рязанский бензин.

Власти связали случаи локальных ограничений продажи бензина на некоторых АЗС с высоким сезонным спросом на топливо в период отпусков.