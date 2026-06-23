«Абсурд, безобразие и хамство». Малков вновь раскритиковал рязанских чиновников

Глава региона рассказал, что изучил ответы на платформе обратной связи и в соцсетях и отметил позитивную динамику у минздрава, минкультуры и минтранса, которые напрямую связываются с заявителями. Однако ряд ведомств и УК, по словам губернатора, продолжают писать бюрократические отписки. Напомним, тему бюрократических ответов Малков поднял осенью 2025 года. Он называл ответы чиновников «издевательством» и «безобразием» и пригрозил им увольнением. После «бюрократизм головного мозга» из ответов на обращения рязанцев начал исчезать.

Губернатор Рязанской области Павел Малков вновь раскритиковал ответы региональных чиновников и управляющих компаний на обращения жителей. Это произошло на заседании регионального правительства 23 июня.

Глава региона рассказал, что изучил ответы на платформе обратной связи и в соцсетях и отметил позитивную динамику у минздрава, минкультуры и минтранса, которые напрямую связываются с заявителями. Однако ряд ведомств и УК, по словам губернатора, продолжают писать бюрократические отписки.

Среди органов власти недовольство вызвал комитет инвестиций и туризма. По словам Павла Малкова, на «полтора обращения» там отвечают пустыми штампами. Рязанец спросил, планируют ли строить в Рязани сухой порт, а чиновники вместо ответа начали объяснять, что такое сухой порт.

«Все равно что человек спрашивает, будет дорога или нет, а вы объясняете, что такое дорога. Человек, который ответил, полностью некомпетентен, пишет комментатор. И я с ним полностью согласен», — заявил губернатор.

Другой случай произошел с обращением из Рязани. Житель Борок пожаловался, что мусорную площадку перенесли к домам, но её не убирают вовремя. В горадминистрации сначала ему ответили, что мусор вывезли, а после уточнения со стороны заявителя прислали отписку о том, что покрышки — это не ТКО и их нужно вывозить за отдельную плату. Малков отправил на место проверку.

«Полное абсолютное безобразие, ни черта не вывезено, просто ни-че-го. Человек просит мусор вывезти, мы говорим, что вывезли, а потом сообщаем, что соглашение [на вывоз мусора] когда-нибудь заключим. Борис Викторович [Ясинский, мэр Рязани], эта ситуация показывает на системную проблему. Решите ее», — сказал глава региона.

Еще одна отписка пришла из горадминистрации по поводу детской площадки в Александровском сквере. На вопрос о сроках ремонта чиновники ответили, что площадка аварийная, но денег на замену элементов нет и ремонт не представляется возможным.

«Мы еще весной говорили, что все детские и спортивные площадки по возможности привести в порядок. Оставлять аварийные площадки — это просто безобразие», — подчеркнул Малков.

Отдельное внимание губернатор уделил управляющим компаниям, чьи ответы на платформе обратной связи он назвал «хамством» и «неуважением».

Рязанец задал вопрос о сроках установки шлагбаума, который в УК обещали сделать в прошлом году.

«Ответ гениальный в своей краткости: «Обращение передано в работу». Чего со шлагбаумом, будет, не будет? Это хамство от ООО «ТРБС», — возмутился глава региона.

Также жители жаловались на сухие деревья и сломанные ветки. УК переадресовала вопрос в администрацию Рязани, хотя ранее чиновники и губернатор договаривались не пересылать обращения внутри своей «кухни».

В другом доме жители пожаловались на грязь на верхних этажах. УК «Вектор плюс» ответила, что уборка проводится по графику и у них «все хорошо». Аналогичный ответ дала УК «Бытремсервис» на жалобу на неубранный мусор, сославшись на то, что уборка проводится в соответствии с требованиями законодательства.

«То есть люди говорят им, что у них грязно, а им в ответ: у вас все хорошо, вы видно плохо смотрите», — резюмировал губернатор.

Абсурдной Малков назвал ситуацию с протечкой кровли на последнем этаже у рязанца. УК «Жилбытсервис» сообщила, что комиссия «не смогла установить факт залития», после чего выдала огромный кусок текста с цитированием нормативных актов, не ответив по сути проблемы.

Наиболее резонансным стал ответ УК «Центр» на жалобу об убежище. Жители написали, что табличка об укрытии звучит как издевательство: в случае тревоги нужно бежать в УК за ключами, а в подвале, который должен служить укрытием, стоят грунтовые воды. УК ответила, что ключи у круглосуточного диспетчера, но для их передачи собственникам необходимо выбрать руководителя совета дома.

«То есть если у вас нет руководителя совета дома, то вам убежище не положено. Это просто потрясающая безответственность. В свете текущих событий прошу вообще отдельно проверить эту ситуацию и компанию», — потребовал Павел Малков.

Подводя итог, губернатор обратился к руководителю Госжилинспекции Татьяне Тарасюк. Он заявил, что в регионе переизбыток управляющих компаний, которые не умеют работать с жителями.

«Они часто говорят, что у них экономика не складывается. Экономика не складывается, потому что управляющих компаний слишком много. Когда они небольшие по объему, естественно, не могут обеспечивать свою работу. Компания должна быть крупной, твердо стоящей на ногах», — заявил губернатор.

Напомним, тему бюрократических ответов Малков поднял осенью 2025 года. Он называл ответы чиновников «издевательством» и «безобразием» и пригрозил им увольнением.

После «бюрократизм головного мозга» из ответов на обращения рязанцев начал исчезать.