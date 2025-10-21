Губернатор высмеял рязанских чиновников

Губернатор Павел Малков высмеял рязанских чиновников за отписки в ответ на обращения граждан. Это произошло на заседании регионального правительства во вторник, 21 октября. «Я это читаю и у меня ощущение, что это какое-то зазеркалье. Пишут живые люди, с конкретными вопросами и предложениями. Это даже не искусственный интеллект, это живые люди отвечают, по идее. Почему такое наплевательское отношение? Причем приправленное бюрократическим косноязычием. Коллеги, так не пойдет», — подчеркнул глава региона.

Политик зачитал следующие случаи ответов чиновников:

на просьбу вывезти бетонную опору из сквера в Рязани, в ответе пообещали окосить траву: «Прекрасный ответ. Про окос травы. То есть даже не прочитали вопрос. Что должны подумать люди после такого ответа»;

на жалобу про мусорные контейнеры и разбросанный мусор в ответе написали, что это произошло из-за неисполнения обязанностей региональным оператором по вывозу мусора: «Прекрасный ответ. Захламление площадки происходит в связи с неисполнением обязанностей „Эко-Пронском“. Ответ говорит о том, что это не мы, а регоператор. Если это „Эко-Пронск“, еще раз повторяю, значит надо его штрафовать. Площадка находится в ужасном состоянии, это я вам докладываю. Просто никто не хочет этим заниматься. Уже обращал на это внимание»;

из Борковского поселения, жалоба о ямах на всю дорогу и подсыпках луж: «Тут такой стиль очень литературный, зачитываю: „без денежных средств мы не имеем возможности получить даже пару кубов щебенки…“. Человек пишет еще одно обращение: „вы хотя бы лужи подсыпать можете?“. Ему просто „Ctrl C, Ctrl V“ и копируют предыдущий ответ… Просят подсыпать лужи, а отвечают по-хамски, где даже не удосуживаются придумать другой ответ»;

жалоба на то, что старшекласснице из Рязани запретили приезжать в школу на велосипеде: «По информации администрации школы, корпус прилегает к проезжей части и припаркованные вдоль забора велосипеды и самокаты создают ненадлежащий вид и наносят ущерб металлическому ограждению школы». Коллеги, вы чего издеваетесь? Детям запрещать ставить велосипеды возле школы и велопарковку нельзя сделать? Министерству образования проверить — чтобы во всех школах была возможность оборудовать велопарковку";

сообщение об отсутствии пешеходного перехода с просьбой нарисовать «зебру»: «Дефицит средств городского бюджета не позволяет… Коллеги, чтобы нарисовать пешеходный переход, нужна муниципальная программа и выделение бюджетных средств? Просто пешеходный переход. Как вы думаете, как оценил этот ответ человек»;

вопросы по поводу заезда на тротуары в парках: «Ваше предложение принято во внимание, рассмотрим его в дальнейшей работе». Тут не хватает только «целую, управление по территориям».

Павел Малков пообещал, что будет продолжать читать «подобные вопиющие случаи» на следующих заседаниях правительства.