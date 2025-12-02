Малков похвалил чиновников за исчезновение «бюрократизма головного мозга»

Губернатор Рязанской области Павел Малков похвалил чиновников за отсутствие «негодных» ответов на жалобы жителей в социальных сетях. Это произошло на заседании регправительства во вторник, 2 декабря. Павел Малков отметил, что больше не наблюдает «бюрократизма головного мозга» в сообщениях ведомств. «Качество ответов стало на порядок выше. Откровенно негодных ответов больше нет, ни одного не увидел. Это не значит, что все стало прекрасно и проблемы сами собой решаются», — заявил глава региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков похвалил чиновников за отсутствие «негодных» ответов на жалобы жителей в социальных сетях. Это произошло на заседании регправительства во вторник, 2 декабря.

Павел Малков отметил, что больше не наблюдает «бюрократизма головного мозга» в сообщениях ведомств.

«Качество ответов стало на порядок выше. Откровенно негодных ответов больше нет, ни одного не увидел. Это не значит, что все стало прекрасно и проблемы сами собой решаются», — заявил глава региона.

Однако также он обратил внимание на негатив рязанцев, который связан с «перебрасыванием» ответственности между администрациями и региональным оператором «Эко-Пронск». Люди регулярно отправляют жалобы на мусор и неубранные баки, но получить внятные ответы и дождаться решения проблемы не могут.

Малков поручил прекратить «неадекватный чиновничий футбол» с регоператором и подготовить предложения по урегулированию данной ситуации.

Напомним, на заседании регправительства в октябре 2025 года глава региона высмеял рязанских чиновников за отписки в ответ на обращения граждан. Он зачитал несколько примеров «вопиющих случаев».

Позже Павел Малков пригрозил чиновникам увольнением за подобные ответы.