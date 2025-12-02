Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
ЦБ USD 77.7 -0.53 02/12
ЦБ EUR 90.34 -0.48 02/12
Нал. USD 78.84 / 78.40 02/12 16:05
Нал. EUR 91.65 / 92.55 02/12 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
596
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
764
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 350
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
963
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Малков похвалил чиновников за исчезновение «бюрократизма головного мозга»
Губернатор Рязанской области Павел Малков похвалил чиновников за отсутствие «негодных» ответов на жалобы жителей в социальных сетях. Это произошло на заседании регправительства во вторник, 2 декабря. Павел Малков отметил, что больше не наблюдает «бюрократизма головного мозга» в сообщениях ведомств. «Качество ответов стало на порядок выше. Откровенно негодных ответов больше нет, ни одного не увидел. Это не значит, что все стало прекрасно и проблемы сами собой решаются», — заявил глава региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков похвалил чиновников за отсутствие «негодных» ответов на жалобы жителей в социальных сетях. Это произошло на заседании регправительства во вторник, 2 декабря.

Павел Малков отметил, что больше не наблюдает «бюрократизма головного мозга» в сообщениях ведомств.

«Качество ответов стало на порядок выше. Откровенно негодных ответов больше нет, ни одного не увидел. Это не значит, что все стало прекрасно и проблемы сами собой решаются», — заявил глава региона.

Однако также он обратил внимание на негатив рязанцев, который связан с «перебрасыванием» ответственности между администрациями и региональным оператором «Эко-Пронск». Люди регулярно отправляют жалобы на мусор и неубранные баки, но получить внятные ответы и дождаться решения проблемы не могут.

Малков поручил прекратить «неадекватный чиновничий футбол» с регоператором и подготовить предложения по урегулированию данной ситуации.

Напомним, на заседании регправительства в октябре 2025 года глава региона высмеял рязанских чиновников за отписки в ответ на обращения граждан. Он зачитал несколько примеров «вопиющих случаев».

Позже Павел Малков пригрозил чиновникам увольнением за подобные ответы.