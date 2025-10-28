Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 79.82 0.84 29/10
ЦБ EUR 92.94 0.92 29/10
Нал. USD 80.40 / 80.80 28/10 18:15
Нал. EUR 94.04 / 95.85 28/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 115
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 802
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 045
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 532
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
«Если еще раз увижу». Павел Малков пригрозил рязанским чиновникам увольнением
Малков обратил внимание, что ответы на жалобы рязанцев в социальных сетях чаще всего непонятные и не по делу. Глава региона отметил, что жители пишут конструктивные обращения о серьезных проблемах, но не получают необходимой обратной связи. Губернатор сообщил, что из-за полных названий законов и органов власти люди читают не точный ответ на свое замечание, а большой забюрократизированный текст. Он уточнил, что человеку важен итог, а не то, кто и по какому документу этим занимается.

Губернатор Павел Малков назвал ответы чиновников «издевательством» и «безобразием» и пригрозил увольнением. Это произошло на заседании регионального правительства во вторник, 28 октября.

Малков обратил внимание, что ответы на жалобы рязанцев в социальных сетях чаще всего непонятные и не по делу. Глава региона отметил, что жители пишут конструктивные обращения о серьезных проблемах, но не получают необходимой обратной связи.

Губернатор сообщил, что из-за полных названий законов и органов власти люди читают не точный ответ на свое замечание, а большой забюрократизированный текст. Он уточнил, что человеку важен итог, а не то, кто и по какому документу этим занимается.

«Если еще раз увижу такой ответ, буду требовать меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения. У нас власть-то есть вообще в городе? Надеюсь, что выводы будут делаться, а таких ответов станет меньше», — заявил Малков.

Также он потребовал доклад о работе административной комиссии и поручил подготовить предложения по разработке информационных систем, через которые люди смогут обращаться с жалобами и получать быструю реакцию от властей.

Павел Малков поручил запустить обучение для тех, кто готовит ответы на обращения граждан, понятную памятку с базовыми требованиями, а также ужесточить контроль за соблюдением правил.

Он попросил не использовать полные названия нормативно-правовых актов, структур, «бесконечные» деепричастные обороты и не просить жителей оценивать работу, если от них получен отрицательный ответ.

Напомним, на предыдущем заседании регионального правительства губернатор Павел Малков высмеял рязанских чиновников за отписки в ответ на общения граждан. Он также пообещал, что будет продолжать читать «подобные вопиющие случаи» на следующих заседаниях правительства.