«Если еще раз увижу». Павел Малков пригрозил рязанским чиновникам увольнением

Малков обратил внимание, что ответы на жалобы рязанцев в социальных сетях чаще всего непонятные и не по делу. Глава региона отметил, что жители пишут конструктивные обращения о серьезных проблемах, но не получают необходимой обратной связи. Губернатор сообщил, что из-за полных названий законов и органов власти люди читают не точный ответ на свое замечание, а большой забюрократизированный текст. Он уточнил, что человеку важен итог, а не то, кто и по какому документу этим занимается.

Губернатор Павел Малков назвал ответы чиновников «издевательством» и «безобразием» и пригрозил увольнением. Это произошло на заседании регионального правительства во вторник, 28 октября.

«Если еще раз увижу такой ответ, буду требовать меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения. У нас власть-то есть вообще в городе? Надеюсь, что выводы будут делаться, а таких ответов станет меньше», — заявил Малков.

Также он потребовал доклад о работе административной комиссии и поручил подготовить предложения по разработке информационных систем, через которые люди смогут обращаться с жалобами и получать быструю реакцию от властей.

Павел Малков поручил запустить обучение для тех, кто готовит ответы на обращения граждан, понятную памятку с базовыми требованиями, а также ужесточить контроль за соблюдением правил.

Он попросил не использовать полные названия нормативно-правовых актов, структур, «бесконечные» деепричастные обороты и не просить жителей оценивать работу, если от них получен отрицательный ответ.

Напомним, на предыдущем заседании регионального правительства губернатор Павел Малков высмеял рязанских чиновников за отписки в ответ на общения граждан. Он также пообещал, что будет продолжать читать «подобные вопиющие случаи» на следующих заседаниях правительства.