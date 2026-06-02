Очевидцы разглядели человеческие кости после ремонта труб в Рязани

Инцидент произошел на улице Свободы в районе дома № 65-а. «В куче земли обнаружены фрагменты человеческих останков. На коровьи и собачьи кости как-то не тянет. Кто должен заниматься подобными вопросами? И вообще нормально, что это всё просто так валяется посреди улицы?» — отметили в сообщении. Напомним, в августе 2023 года начинали реконструкцию площади Свободы. Во время работ, которые мэрия Рязани не согласовала с инспекцией по охране объектов культурного наследия, нашли 70 человеческих костей. Работы продолжились 29 апреля.

