В Рязани продолжились работы на площади Свободы, где находили людские останки

Рязанцы заметили, что на площади Свободы, где ранее при раскопках находили человеческие останки, вновь начали земляные работы. В мэрии пояснили, что они ведутся в рамках благоустройства. Здесь планируется установить стелы с копиями орденов — Дружбы Народов, Революции и Победы. Инициатива принадлежит рязанскому скульптору Олегу Седову. Подчеркивается, что фундамент не углубляют, чтобы не задеть исторический культурный слой. Завершить работы обещают к 9 мая.

В городской администрации пояснили, почему возобновили раскопки на площади Свободы в Рязани. Комментарий появился в соцсетях.

Рязанцы заметили, что на площади Свободы, где ранее при раскопках находили человеческие останки, вновь начали земляные работы. В мэрии пояснили, что они ведутся в рамках благоустройства.

Здесь планируется установить стелы с копиями орденов — Дружбы Народов, Революции и Победы. Инициатива принадлежит рязанскому скульптору Олегу Седову. Подчеркивается, что фундамент не углубляют, чтобы не задеть исторический культурный слой. Завершить работы обещают к 9 мая.

Напомним, идея восстановить стелу с орденами «Победа» и «Дружба народов», установленную полвека назад и демонтированную в 2017-м, озвучивалась еще в августе 2023 года. Тогда же во время первых раскопок рабочие обнаружили около 70 человеческих костей.

После этого региональный следственный комитет проводил проверку. К сентябрю администрация готовила научно-проектную документацию для продолжения работ, а к октябрю ямы с находками были аккуратно засыпаны.

В 2024 году планов на установку стел не было.

Известно, что на площади Свободы, где находили человеческие кости, мог появиться макет храма.

Подробнее об инциденте — в сюжете РЗН. Инфо.