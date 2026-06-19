Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили

Опасность БПЛА на территории региона действовала с 09:47 19 июня. Жителей призывали не подходить к окнам, избегать открытых участков. В 15:18 угрозу отменили. Напомним, один БПЛА над Рязанской областью сбили в ночь на 19 июня. Позже в Минобороны сообщили о повторной атаке.