Над Рязанской областью вновь сбили БПЛА

Над Рязанской областью 19 июня средства ПВО вновь сбили украинский беспилотник. Точное количество сбитых БПЛА не указывается. Об этом сообщило Минобороны России. Всего над Россией с 8:00 до 14:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Над Рязанской областью 19 июня средства ПВО вновь сбили украинский беспилотник. Точное количество сбитых БПЛА не указывается. Об этом сообщило Минобороны России.

Всего над Россией с 8:00 до 14:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее беспилотную опасность в регионе объявили в 09:47. В ночь на 19 июня над Рязанской областью сбили один беспилотник.