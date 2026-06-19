В ночь на 19-е июня в Рязанской области сбили БПЛА

Количество перехваченных дронов самолетного типа не уточняется. Всего в России в период с 20 часов вечера до 7 утра уничтожили 133 БПЛА ВСУ. 19 июня беспилотную опасность в Рязанской области объявляли с 1:00 до 4:50.

В ночь на 19-е июня в Рязанской области сбили БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны.

Количество перехваченных дронов самолетного типа не уточняется. Всего в России в период с 20 часов вечера до 7 утра уничтожили 133 БПЛА ВСУ.

ПВО также работало в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской областях, Подмосковье, Республики Крым и над Черным морем.

19 июня беспилотную опасность в Рязанской области объявляли с 1:00 до 4:50.