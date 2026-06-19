Малков уточнил количество сбитых БПЛА в ночь на 19-е июня
Губернатор сообщил, что над Рязанской областью ПВО уничтожило один беспилотник. По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Павел Малков уточнил количество сбитых БПЛА в ночь на 19-е июня. Губернатор сообщил, что над Рязанской областью ПВО уничтожило один беспилотник.
По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Ранее Минобороны сообщало о работе ПВО. Напомним, 19 июня беспилотную опасность в Рязанской области объявляли с 1:00 до 4:50.