Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА

Как сообщил глава региона, ночью 18 июня над территорией Рязанской области сбиты девять БПЛА. По предварительным данным Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.

Губернатор Павел Малков назвал число перехваченных над Рязанской областью БПЛА. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

Как сообщил глава региона, ночью 18 июня над территорией Рязанской области сбиты девять БПЛА.

По предварительным данным Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.

Ранее в Минобороны отмечали, что над Россией ночью уничтожили 555 украинских БПЛА, в том числе над Рязанской областью. По данным РСЧС, в регионе с 23:52 действует беспилотная опасность.