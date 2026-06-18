Над Рязанской областью ночью перехватили БПЛА

555 украинских БПЛА самолетного типа сбили в течение прошедшей ночи над территорией России. В списке указана Рязанская область. Число перехваченных над регионом дронов не уточняется. Напомним в Рязанской области с 23:52 17 июня действует беспилотная опасность.