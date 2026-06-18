В Рязанской области спустя почти 16 часов отменили опасность БПЛА

Угроза атаки БПЛА действовала на территории региона с 23:52 17 июня. В 15:50 18 июня ее отменили. Напомним, за это время над Рязанской областью перехватили девять дронов. Пострадавших и разрушений нет.