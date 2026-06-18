В Рязанской области с ночи действует беспилотная опасность

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории региона с 23:52 17 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 05:04 18 июня рязанцев предупредили о сохранении опасности БПЛА.