Бастрыкин вновь взял на контроль ситуацию с аварийными домами в Рязани

К Бастрыкину обратились жители микрорайона Строитель. Отмечается, что длительное время здания 1950-х годов постройки находятся в непригодном состоянии. В доме на улице Дружной обрушилась крыша из-за несвоевременной ее очистки от снега. В одной из квартир на улице Предзаводской разрушился потолок. Пострадавших нет. При этом, по словам жителей, управляющая компания не занимается обслуживаем строений. Уточняется, что в 2018 году здания признали аварийными, однако мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не приняли, сроки расселения установили на 2031 год.

Глава СК России Александр Бастрыкин вновь взял на контроль ситуацию с аварийными домами в Рязани. Об этом 17 июня сообщили в информационном центре следкома.

К Бастрыкину обратились жители микрорайона Строитель. Отмечается, что длительное время здания 1950-х годов постройки находятся в непригодном состоянии. В доме на улице Дружной обрушилась крыша из-за несвоевременной ее очистки от снега. В одной из квартир на улице Предзаводской разрушился потолок. Пострадавших нет.

При этом, по словам жителей, управляющая компания не занимается обслуживаем строений. Уточняется, что в 2018 году здания признали аварийными, однако мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не приняли, сроки расселения установили на 2031 год.

Указано, что многочисленные обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.

Ранее Бастрыкин ставил ситуацию на контроль. В СУ СКР по региону дважды возбуждались уголовные дела. Позже их закрывали. Следственное управление вновь завело дело.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по региону Алексею Медведкову отчитаться, какие следственные действия провели, что удалось выяснить и какие меры принимаются, чтобы обеспечить жильцов аварийных домов благоустроенным жильем.

Напомним, крыша дома № 4 на улице Предзаводской в микрорайоне Строитель частично обрушилась под тяжестью снега в феврале 2026 года. Прокуратура проводила проверку.