Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов аварийных домов в Рязани

Люди жалуются на плохое состояние зданий, которые были построены в 1950-х годах в поселке Строитель города Рязани. В одном из домов на улице Дружной обрушилась кровля из-за накопившегося снега, а в квартире на улице Предзаводской разрушились потолочные перекрытия. Никто не пострадал. Дома признали аварийными еще в 2018 году, но жильцам до сих пор не предоставили новое благоустроенное жилье. Их обращения в различные инстанции не дали результатов. Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву подготовить доклад о ходе расследования.

В Следственном управлении СК России по Рязанской области уже расследуются два уголовных дела по этим фактам. Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву подготовить доклад о ходе расследования.