Прокуратура начала проверку после частичного обрушения крыши дома в Рязани

Инцидент произошел в двухэтажном многоквартирном доме № 4 на улице Предзаводской в микрорайоне Строитель. По поручению облпрокурора Дмитрия Коданева организована проверка. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства и действиям ответственных должностных лиц. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре. Ранее РЗН. инфо стало известно, что крыша частично обрушилась под тяжестью снега.

На место выехали городские спасатели, префект района и специалисты управления энергетики и ЖКХ для оценки ситуации. Начат разбор обломков.

После приступят к восстановлению подачи отопления и крыши.