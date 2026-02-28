Рязань
Прокуратура начала проверку после частичного обрушения крыши дома в Рязани
Прокуратура Октябрьского района начала проверку после частичного обрушения крыши дома на окраине Рязани. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Инцидент произошел в двухэтажном многоквартирном доме № 4 на улице Предзаводской в микрорайоне Строитель. По поручению облпрокурора Дмитрия Коданева организована проверка.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства и действиям ответственных должностных лиц. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Ранее РЗН. инфо стало известно, что крыша частично обрушилась под тяжестью снега. Сообщалось, что здание признали аварийным в 2018 году.

На место выехали городские спасатели, префект района и специалисты управления энергетики и ЖКХ для оценки ситуации. Начат разбор обломков.

После приступят к восстановлению подачи отопления и крыши.