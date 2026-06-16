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Михаил Пронин стал и. о. ректора Рязанского радиоуниверситета
«С радиоуниверситетом связана вся моя жизнь. Здесь я учился, преподавал, был председателем государственной экзаменационной комиссии. Даже в те годы, когда профессиональная деятельность была связана с другими направлениями, я всегда сохранял связь с родным вузом, его преподавателями, студентами и выпускниками. Поэтому сегодняшнее назначение не просто новая должность и этап, а возвращение домой», — написал Михаил Пронин. И. о. ректора добавил, что приложит все возможные усилия, чтобы «оправдать это высокое доверие».

Михаил Пронин стал и. о. ректора Рязанского радиоуниверситета. Он сообщил 16 июня в своих соцсетях, что уже приступил к работе.

«С радиоуниверситетом связана вся моя жизнь. Здесь я учился, преподавал, был председателем государственной экзаменационной комиссии. Даже в те годы, когда профессиональная деятельность была связана с другими направлениями, я всегда сохранял связь с родным вузом, его преподавателями, студентами и выпускниками. Поэтому сегодняшнее назначение не просто новая должность и этап, а возвращение домой», — написал Михаил Пронин.

И. о. ректора добавил, что приложит все возможные усилия, чтобы «оправдать это высокое доверие».

Напомним, 15 июня стало известно, что ректор Рязанского радиоуниверситета Сергей Банников покинул должность. Он занимал пост с весны 2024 года. О своей трудовой биографии Банников рассказывал РЗН. инфо.

Также говорилось, что учебное заведение может возглавить Михаил Пронин. С 2019 года он занимал должность бизнес-омбудсмена по региону.

Фото: Telegram-канал Михаила Пронина.