Михаил Пронин покинул должность бизнес-омбудсмена в Рязанской области

Пронин занимал должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области более семи лет. «Впереди новый профессиональный этап и задачи, но неизменным остается главное — желание трудиться на благо Рязанской области», — отметил он. Ранее появилась информация о том, что Пронин может возглавить рязанский радиоуниверситет.

Михаил Пронин покинул должность бизнес-омбудсмена в Рязанской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Пронин занимал должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области более семи лет.

«Впереди новый профессиональный этап и задачи, но неизменным остается главное — желание трудиться на благо Рязанской области», — отметил он.

Ранее появилась информация о том, что Пронин может возглавить рязанский радиоуниверситет.