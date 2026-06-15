В рязанском Радиоуниверситете сменится ректор

Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник. Ректор Рязанского радиоуниверситета Сергей Банников покинул должность. По неофициальным данным, учебное заведение возглавит Михаил Пронин. С 2019 года он занимал должность бизнес-омбудсмена по региону.