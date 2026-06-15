В рязанском Радиоуниверситете сменится ректор
Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник. Ректор Рязанского радиоуниверситета Сергей Банников покинул должность. По неофициальным данным, учебное заведение возглавит Михаил Пронин. С 2019 года он занимал должность бизнес-омбудсмена по региону.
В рязанском Радиоуниверситете сменится ректор. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
Ректор Рязанского радиоуниверситета Сергей Банников покинул должность.
По неофициальным данным, учебное заведение возглавит Михаил Пронин. С 2019 года он занимал должность бизнес-омбудсмена по региону.
Банников был назначен ректором весной 2024 года. О своей трудовой биографии он рассказывал РЗН. Инфо.