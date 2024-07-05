И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к экспериментам, сочинской олимпиаде и лично выращенных розах

48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических наук поделился своим видением дальнейшей работы вуза.

30 мая этого года федеральное Минобрнауки сообщило о назначении и. о. ректора Рязанского государственного радиотехнического университета. Им стал 48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических наук Сергей Банников. Автор 96 научных работ, в разное время занимал руководящие должности в вузах Оренбурга, Москвы и Сочи. Перед переездом в Рязань был директором колледжа программирования и кибербезопасности МИРЭА — Российского технологического университета.

О своей трудовой биографии, планах на новом посту и нестандартном хобби и. о. ректора РГРТУ рассказал журналисту РЗН. Инфо.

Мотиватор и экспериментатор

— Сергей Александрович, расскажите, кем вы хотели стать в детстве?

— Есть такое выражение «Не изменяй мечте — измени мечту». Я со школьных лет хотел стать человеком, который что-то изобретает и проектирует. В начале 90-х годов учился в классе с математическим уклоном и тогда был популярен такой предмет, как информатика. Мы с друзьями ходили заниматься на учебно-производственный комбинат, изучали простейшие компьютерные языки, такие, например, как бейсик и паскаль. Казалось, что программирование — именно та сфера, в которой я смогу реализовать полученные знания и умения. Я окончил Начальную инженерную школу при Оренбургском политехническом институте. В то время я всерьез думал, что поступлю на специальность «программное обеспечение вычислительной техники».

Но в институте открылся факультет экономики и управления. Большинство одноклассников сделали выбор в пользу нового направления. В итоге я получил диплом по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». Было очень важно, что нам преподавали главные инженеры и технологи действующих предприятий, которые знали особенности производственного процесса не в теории, а изнутри.

Свою идею с вычислительной техникой я не оставил: еще будучи студентом второго курса устроился лаборантом на кафедру информационных систем в экономике, где проводил наладку и настройку компьютеров, занимался программированием. Многие из тех, чья карьера стартует с работы в вузе, начинают ассистентами на кафедре. У меня первая запись в трудовой книжке после окончания института — программист.

— Почему в качестве профессионального ориентира выбрали преподавание экономических дисциплин?

— Работа лаборантом и инженером-программистом показала, что студентам не хватает практических организационных знаний. Экономические дисциплины позволяют иначе оценить трудовую деятельность, в том числе в инженерно-техническом направлении. Кстати, мой диплом затрагивал сразу два интересных момента — это бизнес-план и расчет рентабельности предприятия. Мне по-прежнему очень интересна разработка конкретных проектов, их внедрение и получение экономического эффекта.

С тех пор я участвовал в подготовке различных проектов, в том числе и для Сочинской олимпиады 2014 года. Я выступал тогда не только в роли экономиста, но и в качестве управленца, мотиватора для людей, которым предстояло выполнить немало сложных задач. Считаю, что игры 2014 года — одна из знаковых страниц в истории России, так как провести зимнюю Олимпиаду в субтропиках было делом сложным и очень ответственным.

Когда я начал работать в Госкорпорации по организации воздушного движения, то решил получить еще одно высшее образование, поэтому закончил магистратуру, по аэронавигации, связанную с технологическими вопросами функционирования гражданской авиации.

Один ВУЗ на всю Россию

— С чем ассоциировался у вас Рязанский радиоуниверситет до прихода на должность и. о ректора?

— Я имел определенное представление о работе вуза, когда возглавлял управления Рособронадзора, одно из которых выполняло контрольно-надзорные функции, а второе выдавало лицензии и аккредитацию учебным заведениям.

Рязань — знаковый город не только в историческом отношении, но и в сфере высшего образования. Рязанский радиоуниверситет уже много десятилетий хорошо известен по всей стране и за ее пределами. Нашему вузу есть, чем гордиться. Что же касается ассоциации со словами Рязань и радиотехника, то они есть у меня с детства. Родители работали на Оренбургском аппаратном заводе и проверяли возможности компонентов приборов, поступавших в том числе и из Рязани.

Кроме того, я с детства занимался моделированием, мы выписывали журнал «Моделист-конструктор» и по публиковавшимся там схемам вместе с отцом создавали различные образцы техники.

Радиотехнический университет — это достойная база для реализации различных идей, изобретений и проектов, которые затем будут улучшать нашу жизнь в различных сферах. В Советском Союзе было всего три фундаментальных вуза такого профиля: в Рязани, Таганроге и Минске. Сейчас он остался один.

— Долго раздумывали над предложением возглавить ВУЗ и почему ответили согласием?

— Некоторые мои знакомые удивились такому решению — экономист отправился руководить радиотехническим Вузом. Но для меня здесь все логично — это, как я уже сказал, единственный фундаментальный университет такого направления в стране. Здесь есть много наработок и идей прикладного характера, которые можно внедрить в экономику, сделать ее еще более успешной и конкурентоспособной. А мне нравится работать с конкретными проектами, приносящими реальный эффект, поэтому и согласился на предложение стать ректором.

— Еще несколько лет назад в СМИ активно обсуждалась перспектива возможного слияния Рязанского радиоуниверситета и Российского технологического университета — МИРЭА. Насколько эта идея актуальна сейчас?

— Понятие объединение можно трактовать по-разному. Многие образовательные программы, по которым готовит студентов Рязанский радиоуниверситет, близки к реализуемым МИРЭА. Преподаватели обоих вузов ведут курсы и участвуют в работе экзаменационных комиссий и в том, в другом университете. Это взаимодействие делает образовательный процесс более эффективным. Разговоры об объединении — не более, чем слухи, которые лично я не распространял.

А почему, например, не говорят о слиянии РГРТУ и МФТИ? (улыбается)

Радиоуниверситет — сильный, конкурентоспособный вуз. Его возможности нужно использовать шире, в том числе с помощью промышленных предприятий и имеющихся в регионе институтов развития, недавно созданной Аэрокосмической инновационной долины.

— Вы уже больше месяца занимаете ректорский пост. Уже успели выделить для себя сильные стороны и проблемные направления вверенного вам учебного заведения?

— Хотелось бы усилить связь учебного процесса с реальным сектором экономики. Нужно сократить разрыв между прикладными компетенциями выпускников и потребностями конкретных предприятий. Мы уже ведем переговоры с крупными работодателями, которые могут проводить мастер-классы со студентами старших курсов для их активного погружения в производственный процесс.

Подход руководителя и приусадебное хобби

— Стоит ли ожидать серьезных кадровых изменений в руководстве вуза?

— Для того, чтобы определить пути развития вуза, а затем и следовать им, нужна команда единомышленников. Сейчас она в стадии формирования. Здесь очень сильный кадровый состав. Нужно только раскрыть его потенциал. Для этого мы совсем недавно провели стратегическую сессию, обсудили ближайшие планы, в том числе по созданию нового подразделения университета в рамках участия в программе Минобрнауки России — передовой инженерной школы. Ее цель — наладить выпуск инженеров «завтрашнего дня», имеющих опережающий уровень подготовки в тесной взаимосвязи с предприятиями-партнерами.

— Наша беседа идет в разгар приемной кампании, и я не могу не спросить об особенностях ее проведения в этом году и новых возможностях для абитуриентов, которые предоставляет Рязанский радиоуниверситет?

— Мы благодарны промышленным предприятиям, которые заявили о своих потребностях в целевом наборе студентов. Эти ребята будут гарантировано трудоустроены. Стремимся привлечь абитуриентов возможностями дополнительного образования. Ведем профориентационную работу с выпускниками школ из Московской, Владимирской, Тамбовской области и других регионов. Все ребята, приехавшие к нам из других субъектов будут обеспечены местами в общежитии.

— И под занавес беседы хотелось бы узнать, есть ли у вас хобби, которому посвящаете свободное время?

— Чтобы оставаться человеком, нужно гармонично развиваться в разных направлениях. Люди не могут быть роботами, ведь тогда произойдет обездушивание и живое существо превратится в машину. Я люблю заниматься приусадебным хозяйством, выращивать деревья и цветы. Одних роз у меня 120 кустов. Мне нравится процесс созидания, наблюдать за результатами эксперимента, видеть, как твои усилия выливаются в что-то прекрасное. Жаль, что участок находится в Тульской области. Но надеюсь, что смогу заниматься своим хобби и на рязанской земле.