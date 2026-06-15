В Рязани власти второй год не могут открыть уличный туалет в парке за 200 млн

Обновленный парк открыли осенью 2024 года. Туалет в проекте был, его установили. Сейчас же кабинки имеются, но они не работают. «Для чего был ремонт, если там не работают туалеты? Уже второй год. Выглядит как неуважение к жителям города с детьми и туристам», — написал рязанец в соцсетях. В горадминистрации ответили, что планируют открыть туалет летом 2026 года. «Подключение к коммуникациям уже началось, в процессе встречаются технические сложности, однако работы продолжаются», — написали в комментарии.