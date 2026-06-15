В Рязани власти второй год не могут открыть уличный туалет в парке за 200 млн

В Рязани власти второй год не могут открыть уличный туалет в Нижнем городском парке, благоустроенном за 200 миллионов. Комментарий мэрии о сложностях в ответ на жалобу рязанца опубликован в соцсетях.
Обновленный парк открыли осенью 2024 года. Туалет в проекте был, его установили: кабинки имеются, но они не работают.
«Для чего был ремонт, если там не работают туалеты? Уже второй год. Выглядит как неуважение к жителям города с детьми и туристам», — написал рязанец в соцсетях.
В горадминистрации ответили, что планируют открыть туалет летом 2026 года.
«Подключение к коммуникациям уже началось, в процессе встречаются технические сложности, однако работы продолжаются», — написали в комментарии.
На благоустройство «Пьяного» парка потратили больше 200 миллионов рублей. Летом 2025 года туалет открыт не был.
В 2023 году туалет еще не обновили, но справить нужду там было невозможно из-за отсутствия уборки.