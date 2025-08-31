Список уличных туалетов в Рязани

В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинках является настоящей роскошью, а в раковинах часто отсутствует вода. Единственное, что можно найти почти всегда, — неприятный запах. Редакция РЗН. Инфо подготовила список общественных туалетов, которые располагаются в разных районах Рязани.

Интерактивная карта:

В ответ на официальный запрос РЗН. Инфо в мэрии рассказали, что всего в городе находится 12 стационарных общественных туалетов. Они установлены на территории Рязанского Кремля, Лыбедского бульвара, Верхнего и Нижнего городских парков, ЦПКиО, парка имени Скобелева, Новослободского и Кремлевского скверов. А их уборкой занимаются специалисты МБУ «Управление по делам территории города Рязани» ежедневно, без выходных.

Кроме того, в мэрии отметили, что из всего перечня не работают только два туалета: в Кремлевском сквере и в Нижнем парке. Их еще не подключили к городским коммуникациям.

Кроме стационарных туалетов, контролируемых горадминистрацией, в некоторых местах установлены и биотуалеты.

Верхний городской парк

В «Наташкином» парке туалет располагается около входа со стороны улицы Радищева. В кабинке стоит неприятный запах. Есть кран с раковиной, но в нем отсутствует вода. Также есть отдельный туалет с пандусом.

Нижний городской парк

Туалет установлен около входа со стороны улицы Садовой, недалеко от детской и смотровой площадок. Ручек на кабинках нет. Корреспондент РЗН. Инфо увидела, что люди, которые хотели воспользоваться туалетом, столкнулись с закрытыми дверями. Кабинки установили после благоустройства территории парка, год назад, но пока они не работают.

Лыбедский бульвар

Вечером туалет был закрыт, но информации о времени работы кабинок нет. Туалет установлен между улицей Мюнстерской и почтамтом.

Скейт-парк

Еще один туалет установлен в конце Лыбедского бульвара около скейт-парка. Работает одна кабинка, на другой — выкручена ручка.

Памятник Есенину на территории Кремля

Туалет новый. Около кабинок проводятся работы. Туалет расположен недалеко от памятника Сергею Есенину и находится на зеленой зоне между Трубежной набережной и улицей Петрова.

Рязанский Кремль

Туалет находится на территории Рязанского Кремля около Монастырского сада и Преображенского собора. Есть отдельные туалеты для мужчин и женщин.

В женском работают четыре кабинки из шести, остальные закрыты. Воды в раковине нет, кран полностью замотан целлофановым черным пакетом. Мусорные урны целиком заполнены салфетками и бумагой.

Торговые ряды

Туалет около торговых рядов находится со стороны улиц Кольцова и Сенной. На одной кабинке нет ручки, она выкручена. В туалет для инвалидов войти можно, однако вода в раковине отсутствует.

Новослободский сквер

Туалет установлен в Новослободском сквере. Работает ежедневно с 11 до 18 часов.

Парк имени Скобелева

Два стационарных туалета на бульваре имени Скобелева располагаются в конце парка со стороны женской консультации. Работают ежедневно с 9:00 до 20:00, кроме понедельника. В каждом туалете по две кабинки, есть пандус.

ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха туалеты установлены около входов со стороны улицы Пушкина. Кабинки убраны, но в раковинах воды нет. Туалет работает каждый день с 8:00 до 20:00, кроме понедельника.

Лесопарк

Туалет комплекса «Под мостом» в Лесопарке находится недалеко от спортплощадки. Есть мужские и женские кабинки. Туалеты хорошо убраны, в них отсутствуют неприятные ароматы, сохраняется запах освежителя. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:30.

Площадь Театральная

Слева от главного входа в театр драмы установлен биотуалет, но он закрыт. На двери висит замок. График работы на кабинке не указан.

КДЦ «Октябрь»

Биотуалет находится в Песочне на улице Советской Армии около КДЦ «Октябрь». Кабинка располагается рядом с мусорным контейнером. Неприятный запах присутствует не только в самом туалете, но и за ее пределами из-за выброшенных отходов.