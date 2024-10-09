В Рязани открыли Нижний городской парк

В среду, 9 октября, корреспондент РЗН. Инфо побывал в обновленном пространстве.

В Рязани открыли Нижний городской парк. В среду, 9 октября, корреспондент РЗН. Инфо побывал в обновленном пространстве.

В парке отреставрировали ограду со стороны улицы Ленина, территорию озеленили, убрали сухие аварийные деревья.

Кроме того, высадили 250 роз — это самый крупный розарий в городе.

Со стороны улицы Свободы поставили смотровую площадку с ограждением для безопасности. В процессе работ значительно подняли и выровняли рельеф. Отмечается, что это сделали для маломобильных рязанцев.

Появилось освещение, видеонаблюдение, акустическая система.

«Очень долго ждали открытия парка. Начинается новая жизнь городского пространства после масштабной реконструкции. Я очень хорошо помню, как все выглядело год назад, гулять здесь было откровенно не комфортно, особенно по вечерам. Сейчас все оформлено в едином стиле. Старались сохранить особую атмосферу парка, которая исторически здесь была, но при этом добавить комфорта. Над проектом работала большая команда специалистов, проведена серьезная работа. На мой взгляд получилось очень красиво», — сказал губернатор Павел Малков.

Кроме того, глава региона добавил, что одной из последующих идей для благоустройства — включить в Нижний городской парк Газетный переулок, и визуально объединить два сада переходом в Верхний городской парк. Улицу Садовую также планируют благоустроить.

Мэр Рязани Виталий Артемов выразил благодарность губернатору и призвал рязанцев ценить благоустроенные территории и не портить их.