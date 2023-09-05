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В Рязани на благоустройство первого этапа Нижнего городского сада выделили 202,6 миллиона рублей

На благоустройство первого этапа Нижнего городского сада выделили 202,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства Рязани выделило 202 млн 634 тысячи пять рублей. Подрядчик обустроит сети электроснабжения и водоснабжения, покрытие, клумбы у главного входа, благоустроит и озеленит территорию. Также установит малую архитектурную форму «Дворянский мост», видеонаблюдение и светозвуковое сопровождение, 21 опору со светильником, 95 парковых опор в комплекте с закладной деталью и светильником, 24 светильника, три осветительных комплекса, 27 скамеек и урн.

Выполнить работы планируется до 1 октября 2024 года.

Напомним, на благоустройство Нижнего городского сада правительство России выделило 160 миллионов рублей. Позже вице-губернатор Артем Бранов сообщил, что в течение двух лет из областного бюджета дополнительно выделят 200 миллионов рублей.